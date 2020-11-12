В Запорожье полицейские проверяют информацию о жестоком обращении с лабрадором

В Запорожье полицейские проверяют информацию о жестоком обращении с животным. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 10 ноября в сети «Интернет» появился ряд публикаций, в которых говорилось о том, что владелец лабрадора выколол ему глаза.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, жительница Запорожья Валерия Зацная рассказала на своей странице в Facebook о том, что увидела искалеченную собаку, которую выгуливала девушка. Она поинтересовалась о возрасте животного и была шокирована, поскольку лабрадору было только 8 лет.
Изначально женщина думала, что это очень старая собака и поэтому еле ходит, но потом оказалось, что девушка забрала ее у живодера, который лишил животное зрения. Собака сейчас находится в ветеринарной клинике и похоже, что шансов на спасение нет. Врачи говорят, что у нее была или травма, или сильная вирусная инфекция. Животное не лечили и довели до критического состояния.
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