С завтрашнего дня действует карантин выходного дня: что запрещено

РепортерUA 13 Ноя 2020 - 12:08

Уже с завтрашнего дня, 14 ноября, по всей Украине введены новые карантинные ограничения - так называемый карантин «выходного дня». Он будет действовать две недели - до 30 ноября 2020 года.

Также для всех регионов страны действуют противоэпидемические ограничения, которые относятся к «оранжевому» уровня эпидемиологической опасности.

Поэтому, в будние дни (понедельник - пятница) действуют те ограничения, которые присущи оранжевому уровню эпидемиологической опасности. Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Ограничения «оранжевого» уровня запрещают в будни:

  • Перевозки в пассажирском транспорте больше людей, чем количество сидячих мест;

  • Работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

  • Работа общепита с 22:00 до 07:00;

  • Работа спортивных залов, если больше одного человека на 20 квадратных метров;

  • Работа хостелов (при этом работа отелей разрешена)

  • Деятельность кинотеатров и театров при заполняемости более 50% мест;

  • Проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если участвует более 20 человек (исключение в отношении отдельных спортивных мероприятий).

В выходные дни к ограничениям, которые предусмотрены в будни, дополнительно запрещается:

  • Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе);

  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других центрах развлекательной деятельности;

  • Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

  • Деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий (кроме работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки)

  • Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.).

При этом разрешается:

  • Услуги общественного питания с адресной доставкой и заказом на вынос;

  • Работа автозаправочных комплексов (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

  • Работа банков;

  • Медицинская практика;

  • Работа операторов почтовой связи;

  • Работа магазинов, в которых не менее 60% площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, медикаментами, ветеринарными препаратами.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/picture_16_10.jpg
public://uploads/photos/picture_17_9.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...