С завтрашнего дня действует карантин выходного дня: что запрещено

Также для всех регионов страны действуют противоэпидемические ограничения, которые относятся к «оранжевому» уровня эпидемиологической опасности.
Ограничения «оранжевого» уровня запрещают в будни:
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Перевозки в пассажирском транспорте больше людей, чем количество сидячих мест;
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Работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
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Работа общепита с 22:00 до 07:00;
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Работа спортивных залов, если больше одного человека на 20 квадратных метров;
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Работа хостелов (при этом работа отелей разрешена)
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Деятельность кинотеатров и театров при заполняемости более 50% мест;
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Проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если участвует более 20 человек (исключение в отношении отдельных спортивных мероприятий).
В выходные дни к ограничениям, которые предусмотрены в будни, дополнительно запрещается:
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Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе);
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Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других центрах развлекательной деятельности;
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Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
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Деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий (кроме работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки)
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Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.).
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Услуги общественного питания с адресной доставкой и заказом на вынос;
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Работа автозаправочных комплексов (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
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Работа банков;
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Медицинская практика;
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Работа операторов почтовой связи;
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Работа магазинов, в которых не менее 60% площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, медикаментами, ветеринарными препаратами.
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