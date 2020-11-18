В Запорожье из окна 9-й горбольницы выпрыгнула женщина

В Запорожье сегодня, 18 ноября, из окна терапевтического отделения 9-й горбольницы выпрыгнула женщина. Данный случай произошел около семи часов утра.
Как сообщили в прес-службе ГУ НПУ в Запорожской области, при жизни 56-летняя женщина высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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