В Запорожье из окна 9-й горбольницы выпрыгнула женщина

РепортерUA 18 Ноя 2020 - 14:57

В Запорожье сегодня, 18 ноября, из окна терапевтического отделения 9-й горбольницы выпрыгнула женщина. Данный случай произошел около семи часов утра.

Как сообщили в прес-службе ГУ НПУ в Запорожской области, при жизни 56-летняя женщина высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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