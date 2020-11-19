ЦИК назвала партии-победители на местных выборах-2020 по количеству избранных глав

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты местных выборов в разрезе представительства политических партий. Данная информация размещена на сайте ЦИК.
По состоянию на 18 ноября в Центральную избирательную комиссию от территориальных избирательных комиссий поступили сведения о результатах выборов депутатов 1 тыс. 517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября 2020 года.
Анализ уже полученной информации показал, что 6 тыс. 586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тыс.). Также 33 тыс. 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.
При этом следует напомнить, что кандидаты в депутаты, которые выдвигались местными организациями политических партий, участвовавших в выборах по двум избирательным системам. В территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. - по мажоритарной системе, в теробщины с количеством избирателей 10 тыс. и более - по системе пропорционального представительства по открытым спискам. В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.
Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, на сегодня больше всего мандатов получили представители партии «Слуга народа» - почти 17,59% (5 тыс. 809 человек). Более 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют «Всеукраинское объединение «Батькивщина». На третьем месте - политическая партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», избранные депутаты от которой составляют 11,75% (3 тыс. 881 человек).
В первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями политических партий, также вошли следующие партии: «За майбутнє» - более 11,42% мандатов от общего количества (3 тыс. 773 человек), «Европейская солидарность» - почти 10,73% ( 3543 человек), «Наш край» - почти 5,13% (1 тыс. 694 человек), «Всеукраинское объединение «Свобода» - более 2,61% (863 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» - почти 1,72% ( 567 человек), «Пропозиція» - более 1, 66% (549 человек), «Радикальная партия Олега Ляшко» - почти 1,62% (535 человек).
Кроме того, на сегодняшний день Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества глав, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избранный глава баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий. Последние являются представителями 46 партий.
Из общего количества таких глав почти 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Далее идут следующие партии, кандидаты от которых стали победителями выборов сельского, поселкового и городского головы: «За майбутнє» - более 12,43% (92 человек), «Всеукраинское объединение «Батькивщина» - более 7,24% (53 человека), «Оппозиционная платформа - за життя» - более 7,1% (52 человека), «Наш край» - почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» - более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,83% (28 человек), «Доверие» - более 3,14% (23 человека). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.
Необходимо также отметить, что сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать в ЦИК от территориальных избирательных комиссий, их устанавливают и официально обнародуют в средствах массовой информации. Поэтому приведенные выше статистические данные не являются окончательными. После стопроцентного поступления такой информации Комиссия обещает обнародовать ее на своем официальном вебсайте.