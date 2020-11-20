Количество зараженных коронавирусом за сутки в Украине впервые превысило 14,5 тыс. человек

РепортерUA 20 Ноя 2020 - 09:17

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, что вчера в стране было впервые 13 тысяч новых заражений за сутки. В Киеве наиболее сложная ситуация.

По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Также были госпитализированы 1728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели - 7845 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 598 085. Впрочем, почти половина людей выздоровели - 274 324.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

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