Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок

РепортерUA 20 Ноя 2020 - 13:23

С субботы, 21 ноября, украинцев начнут штрафовать за появление в общественных местах без маски, поскольку вступает в силу закон №1000-IX, опубликованный сегодня в «Голосе Украины». 

Согласно документу, он вступает в действие на следующий день после опубликования.

Закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты - респираторов или защитных масок, в частности изготовленных самостоятельно.

Кроме того, в законе прописано, что маски должны закрывать нос и рот.

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