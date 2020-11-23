В Гватемале протестующие подожгли парламент после решения депутатов о сокращении бюджета. Видео

РепортерUA, видео FRANCE 24 English 23 Ноя 2020 - 09:52

В Гватемале протестующие подожгли здание Конгресса после одобрения депутатами секвестра бюджета в сфере образования и здравоохранения страны. Об этом сообщает The Guardian.

Так, около 7 тысяч человек собрались под стенами парламента, протестуя против бюджета, который депутаты урезали в области образования и здравоохранения. 

По мнению демонстрантов, парламент принял изменения тайно, поэтому они подожгли часть здания Конгресса страны. 

Причиненный ущерб зданию парламента в настоящее время еще подсчитывается.

Также сообщается, что президент Гватемалы Алехандро Джиямматтей уже осудил поджог части здания парламента. Он также добавил, что сейчас встречается с разными группами депутатов для внесения изменений в контраверсионный бюджет.

В то же время вице-президент страны Гильермо Кастилло уже предложил свою отставку и призвал президента последовать его примеру «ради блага страны».

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