Запорожская спортсменка Виктория Марчук: Я делаю все, чтобы «выгрызть» эти медали для страны. Фото

Запорожская спортсменка Виктория Марчук, которая является самой титулованной паратхэквондисткой планеты, недавно добавила в своей послужной список еще одно достижение – стала первым в Украине заслуженным мастером спорта по паратхэквондо. Несмотря на многочисленные успехи, шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка трех континентов и семи стран, не имеет элементарных бытовых условий – Виктория является фактически бездомной, и готовится к Паралимпийским играм в неотапливаемом зале. Как девушке удается вопреки многочисленным трудностям буквально «выгрызать» медали для Украины – она рассказала в интервью РепортерUA.
– Виктория, недавно Вам присвоили звание «Заслуженный мастер спорта Украины» по паратхэквондо, за какое достижение его получили?
– Звание дали за то, что я шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. На сегодняшний день ни у кого в мире нет таких достижений по паратхэквондо. На самом деле, мои тренеры еще с 2014 года подавали документы на звание ЗМС, но нам все время отказывали. И вот наконец я дождалась его. Была очень рада, для меня это самая высшая награда, кроме олимпийского золота!
– В 2020 году Вы готовились представить Украину на Паралимпийских Играх в Токио, где впервые должны были разыграть медали в паратхэквондо. Насколько тяжело перенесли отмену Игр, как прошел этот год?
– Весной, перед тем как объявили карантин, я уже выходила на пик формы. Мы готовились к Паралимпийским Играм, должны были каждый месяц ездить на сборы. На последних сборах побыли три дня, и объявили карантин. Год прошел очень тяжело, мы тренировались дома, это не очень удобно. У меня, например, тренировочная площадь в комнате метр на метр, особо ничего не сделаешь. Думаю, форма за это время ухудшилась. Особенно не хватает спарринговой практики. Соревнований вообще никаких не было.
– Сейчас тренировки в нормальном режиме возобновились?
– В начале осени успели съездить на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Это было невероятно круто, впервые я почувствовала себя настоящим спортсменом на сборах. Там для нас было все – и тренажеры, и вода на тренировках, даже фрукты для перекуса – такого в жизни никогда не было! Впервый раз мы поехали на сборы за границу. Раньше сборы у нас проходили в Чернигове или Запорожье, ясно, что условия совсем другие. В Запорожье сборы проходят в том же зале, где мы тренируемся (бывший спорткомплекс «АвтоЗАЗ») – там удобств особых нет. Сейчас даже не топят – ноги так мерзнут, что невозможно – мы же босиком тренируемся. Даже в душ сходить сложно. Если тренироваться только в Украине, взять медали на Паралимпиаде будет не просто. Нужно готовиться за рубежом. В конце ноября у нас должны были быть еще сборы, в декабре – соревнования. Но все отменилось, пока не известно, что и как дальше будет.
– С какими еще сложностями Вам приходится сталкиваться, во время подготовки к Паралимпийским Играм?
– Проблема в том, что у меня нет ассистентов, спарринг партнеров – я работаю только с тренером и с мальчиками по 1 метр 80 ростом и по семьдесят килограмм. В зале своем с детьми спаррингую. Но мне нужен другой опыт работы с разными спарринг–партнерами, вот в Турцию на сборы ездила, хотелось поспарринговать – а не было с кем. Сейчас боевая практика очень важна – на Паралимпиаде я буду выступать в объединенном классе, там другие соперники, с которыми не приходилось раньше встречаться на соревнованиях. Считаю, что это не честно.
– А с каким классом объединили Вашу категорию?
– Меня объединили с классом, где поражение конечностей минимальное. Вот, например, у спортсмена здоровые руки, но немного неврологическое заболевание – не до конца руку поднимает. У кого–то нет одной руки по локоть, а одна здоровая. Такие спортсмены могут защищаться, у них постоянно жилет закрытый – и я как бы не старалась выбивать, у меня ничего не получается. Мне приходилось соревноваться с такими людьми, и максимум что удавалось – третье место занять.
– Расскажите, как сейчас Ваше здоровье? Я знаю, что Вам нужна срочная операция, планировали сделать ее после Паралимпиады. Получается теперь пришлось отложить как минимум на год?
– У меня разрушается сустав в ноге. После Паралимпиады должна была делать операцию по замене сустава. Пока спасаюсь уколами, мне колют во внутрь сустава, чтобы было меньше боли и наращивалась какая–то хрящевая ткань. Трачу на лечение колоссальные деньги. Но по факту только разрушаю свою ногу. Иногда болит так, что я встать на нее могу. Врачи запретили этой ногой вообще что–либо делать. Но я намерена выступить на Паралимпийских Играх, это моя мечта, цель моей жизни!
– Насколько тхэквондо изменило Вашу жизнь?
– Я мечтала всегда быть в спорте, но из-за слабого здоровья не получалось. А потом привалило такое счастье в виде тхеквондо! Теперь себя без него представляю. Тхэквондо не только жизнь мою изменило, но и меня саму. Даже в психологическом плане. Раньше для меня выходить куда–либо было проблематично, даже в транспорте ездить. Люди у нас диковатые, пальцами тычут, вопросы глупые задают. Такие реакции бывают, что сам себя неловко чувствуешь, и не знаешь куда спрятаться. То кричит на всю маршрутку: «О, инвалид!», или спрашивают: «А что с ручками?»…. Когда я начала тхэквондо заниматься, стала более уверенной в себе, поняла, что надо проще смотреть на все это, на свою жизнь. Интересно, что иностранцы совсем по-другому реагируют на людей с инвалидностью, за границей я чувствую себя комфортнее.
– Правда, что за рубежом о Вас знают больше, чем в Украине?
– На родине меня особенно не знают. А за границей наоборот – узнают, подходят, разговаривают – конечно, это приятно. Когда на соревнования приезжаю, тоже чувствую много внимания.
– В музее тхэквондо, на родине этого вида спорта в Корее, да есть экспозиция посвященная Вам.
– Да, там обо мне фильм сняли, как о самом титульном спортсмене в мировом паратхэквондо. Фильм показывают в музее, и на стенде фотография моя, описан путь в тхэквондо, моя жизнь. Международная федерация обратила на меня внимание уже на первом чемпионате мира, когда я, дебютантка, выиграла в финале у двукратной чемпионки мира. После этого президент всемирной федерации пригласил нас с тренером по обмену опытом в Корею. У нас пять раз в день были занятия – практика, теория. Показывали, какие у них лаборатории, как их готовят к соревнованиям. Например, в лаборатории стоит спортсмен, облепленный датчиками, и разные специалисты смотрят, как работает его тело в каждом упражнении, как реагирует на какое действие, это мега–круто!
– Для украинского спорта это звучит как фантастика…
– Действительно это так. У нас даже элементарного медицинского сопровождения нет. Я езжу на чемпионаты Европы, Африки, Азии, чемпионаты мира и только у команды Украины нет врача. Я получила травму – тренер сам наматывает мне тейп, так он же не специалист, так можно сделать только хуже.
– Знаю, у вас были предложения от других стран, не жалеете, что отказались?
– Меня звали в Россию и в Германию. Когда мой тренер переехал в Россию, меня тоже приглашали – предлагали там служебное жилье, все сборы и соревнования оплачивать, сопровождение врача, психолога. Я не жалею, что осталась. Но в будущем рассматриваю возможность работать в другой стране. Хочется развиваться, а условий нет – ты стоишь на одном месте. Я безумно хочу выступать, для меня это самое главное в жизни, но условий для роста нет. Я же не бесконечно буду сильная, возраст дает о себе знать, молодежь не слабая приходит. А я здесь надеюсь только на себя и на свои силы.
– Знаю, что проблемы не только с условиями тренировок, недавно запорожцы подписали петицию, с просьбой дать Вам квартиру. Расскажете об этом?
– Да, жилищный вопрос для меня очень актуален. Я сирота, инвалид, много лет добиваюсь получения жилья. Это моя большая мечта – иметь свой уголок. Я хочу знать, что у меня есть где жить, что меня ниоткуда не выгонят. Получается, что всю жизнь бездомная – с тех пор как закончила интернат, это постоянная проблема. Даже когда училась в колледже, в институте и жила в общежитии – всегда была проблема куда деться на каникулах, когда карантин, дети уезжают домой, а тебе некуда идти, и нужно что–то придумывать. Сейчас живу в семье своей подруги в Вольнянске, и оттуда езжу на тренировки в Запорожье. Но я в гостях, а хочется быть дома! Я делаю все, чтобы выгрызть эти медали для страны. Дайте мне хоть служебную квартиру, если не хотите выделить постоянную. Почему депутатам в Украине дают служебные квартиры, а спортсменам – нет?
Я очень благодарна запорожцам, которые поддержали петицию о выделении мне квартиры. Для меня было огромное счастье и неожиданность, что так много горожан сопереживают. Честно, была в шоке, что всего за пару дней петиция набрала необходимое количество голосов. Недавно депутаты горсовета проголосовали за то, чтобы дать мне жилье, жду дальнейших действий.
– Вика, мы все надеемся, что Ваши спортивные мечты осуществятся – Вы попадете на Паралимпийские Игры в Токио и вернетесь оттуда с медалью. А что будете делать после завершения спортивной карьеры, думали?
– Хочу отобраться и на следующую Паралимпиаду в 2024 году, буду выступать, пока здоровья хватит. Меня ничего не сломает! А когда сама не смогу соревноваться, хочу быть тренером – воспитать десяток олимпийцев. Уже сейчас тренирую деток от четырех лет. Вообще считаю, что обязательно нужно отдавать детей в спорт – пусть даже не профессиональный, но он должен быть в жизни. Спорт развивает много хороших качеств – выносливость, силу, уверенность в себе, коммуникабельность. Я на своем личном примере знаю, как спорт может изменить характер и жизнь!
Справка РепортерUA:
Виктория Марчук родилась в 1990 году в Киеве. Из-за инвалидности от нее при рождении отказались родители. Девушка воспитывалась в доме ребенка, потом в интернате в Киевской области.
В 2009 году переехала в Запорожье, чтобы учиться в Хортицком национальном учебно-реабилитационном многопрофильном центре, впоследствии получила два высших образования – в Бердянском педагогическом университете по специальности «логопед» и в Запорожском национальном университете по специальности «физическое воспитание».
Во время учебы в Запорожье увлеклась тхэквондо, первым тренером Виктории была Юлия Волкова, сейчас тренирует спортсменку Александр Плецкий.
Виктория Марчук – Заслуженный мастер спорта по паратхеквондо. Самая титулованная паратхеквондистка планеты – шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка Азии, Африки, Кореи, США, Иордана, Египта, Турции, Ирана, многократная чемпионка Украины. Несколько раз была признана самой техничной спортсменкой чемпионатов мира. На сегодня является первым номером мирового рейтинга, и имеет лицензию на Паралампийськи игры в Токио (паратхеквондо будет впервые представлено в программе Паралимпийских Игр). Успехам украинской спортсменки посвящен отдельный стенд в музее мировой столицы тхэквондо – южнокорейском Сеуле.