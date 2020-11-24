Международная ассоциация воздушного транспорта планирует создать медицинский проездной

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной, который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. Предположительно, его полностью запустят в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации во вторник, 24 ноября.
«Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения рисков распространения Covid-19 при открытии своих границ для путешественников без карантинных мер. IATA Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками», - говорится в сообщении.
Разработку такого проекта IATA ведет совместно с International airlines group, которая объединяет British airlines и Iberia. Испытания проездного намечены на конец 2020 года, полноценный запуск ожидается в первом квартал6 2021 года.
«Сегодня границы закрыты на два замка. Тестирование - это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ - это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля. Это работа IATA Travel Pass», - сказал гендиректор IATA Александр де Жуньяк.
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