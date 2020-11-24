Основателя Львовской недели моды сбила машина. От полученных травм он скончался на месте

РепортерUA 24 Ноя 2020 - 14:27

Во Львовской области 37-летнего известного украинского дизайнера, основателя Lviv Fashion Week, Петра Нестеренко-Ланько сбила машина. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Faceebook.

Трагедия случилась в понедельник, 23 ноября, около 22:10 (по киевскому времени) в населенном пункте Бартатов. Нестеренко-Ланьков погиб в результате наезда на него легкового автомобиля на освещенном пешеходном переходе. От полученных травм дизайнер скончался до приезда бригады скорой помощи.

Печальную новость о смерти дизайнера также подтвердили его друзья в соцсетях.

«Петр, прощай», - написал лава Гильдии парфюмеров Украины Влад Зварыч.

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