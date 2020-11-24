Основателя Львовской недели моды сбила машина. От полученных травм он скончался на месте

Во Львовской области 37-летнего известного украинского дизайнера, основателя Lviv Fashion Week, Петра Нестеренко-Ланько сбила машина. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Faceebook.
Трагедия случилась в понедельник, 23 ноября, около 22:10 (по киевскому времени) в населенном пункте Бартатов. Нестеренко-Ланьков погиб в результате наезда на него легкового автомобиля на освещенном пешеходном переходе. От полученных травм дизайнер скончался до приезда бригады скорой помощи.