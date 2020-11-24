На дне Днепра в Запорожье нашли пушечный лафет времен казачества. Фото

РепортерUA, фото Национального заповедника Хортица 24 Ноя 2020 - 15:42

В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне р. Днепр - дубовый лафет. 

Как сообщили в Национальном заповеднике «Хортица» дубовый лафет, окованный железом, конца 17 - начала 18 века вобнаружил известный гидроархеолог - руководитель отдела реставрации заповедника Валерий Нефедов. Длина лафета около 4,4 м, ширина около 2,3 м. Сегодня находку представили общественности.

Вероятно, на этом лафете была установлена ​​мощная осадная пушка калибром до 32 фунтов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения. Новая находка еще раз подтверждает непреходящее значение подводных памятников Днепра для истории Украины.

- Во время гидроархеологического исследования на поверхности дна Днепра выступала лишь небольшая часть этого лафета и сначала мы думали, что это фрагмент борта корабля или какая-то деталь. Но по конструктивным элементам было понятно, что это что-то древнее. Во время более детальных исследований стало понятно, что это лафет. Такой лафет с установленной на нем мощной осадной пушкой, вероятно калибром до 32 фунтов, использовался для штурма крепостей и городов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения. Новая находка еще раз подтверждает непреходящее значение подводных памятников Днепра для истории Украины - рассказывает гидроархеолог, руководитель отдела реставрации Национального заповедника «Хортица» Валерий Нефедов.

После проведения подводных археологических исследований и подъема находки запланирована ее дальнейшая реставрация с применением уникальных методик, которые внедряют реставраторы заповедника.

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