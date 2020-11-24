На дне Днепра в Запорожье нашли пушечный лафет времен казачества. Фото

В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне р. Днепр - дубовый лафет.
Как сообщили в Национальном заповеднике «Хортица» дубовый лафет, окованный железом, конца 17 - начала 18 века вобнаружил известный гидроархеолог - руководитель отдела реставрации заповедника Валерий Нефедов. Длина лафета около 4,4 м, ширина около 2,3 м. Сегодня находку представили общественности.
Вероятно, на этом лафете была установлена мощная осадная пушка калибром до 32 фунтов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения. Новая находка еще раз подтверждает непреходящее значение подводных памятников Днепра для истории Украины.
- Во время гидроархеологического исследования на поверхности дна Днепра выступала лишь небольшая часть этого лафета и сначала мы думали, что это фрагмент борта корабля или какая-то деталь. Но по конструктивным элементам было понятно, что это что-то древнее. Во время более детальных исследований стало понятно, что это лафет. Такой лафет с установленной на нем мощной осадной пушкой, вероятно калибром до 32 фунтов, использовался для штурма крепостей и городов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения. Новая находка еще раз подтверждает непреходящее значение подводных памятников Днепра для истории Украины - рассказывает гидроархеолог, руководитель отдела реставрации Национального заповедника «Хортица» Валерий Нефедов.
После проведения подводных археологических исследований и подъема находки запланирована ее дальнейшая реставрация с применением уникальных методик, которые внедряют реставраторы заповедника.
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