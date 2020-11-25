В Коммунарском районе Запорожья перевернулся «Ланос»: опубликовано видео момента ДТП

Сегодня, в Коммунарском районе Запорожья произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Предварительно, водитель автомобиля Lanos, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, совершил обгон на перекрестке, в результате чего, столкнулся с автомобилем Nissan.
В результате аварии автомобиль Lanos перевернулся, а водитель получил травмы. На месте работала бригада скорой медицинской помощи и следователь.
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