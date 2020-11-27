Под Краснодаром восемь человек погибли при столкновении КамАЗа с микроавтобусом. Фото

В России сегодня, 27 ноября, произошло очередное масштабное ДТП. Здесь, под Краснодаром, грузовик КамАз на полной скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще восьмерых с различными травмами увезли в больницу.
Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла утром в пятницу, 27 ноября, на дороге в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом пишут местные СМИ.
По предварительным данным, около 08:30 водитель микроавтобуса при развороте не пропустил грузовик, который на большой скорости врезался в пассажирский авто с людьми. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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