Под Краснодаром восемь человек погибли при столкновении КамАЗа с микроавтобусом. Фото

РепортерUA 27 Ноя 2020 - 09:34

В России сегодня, 27 ноября, произошло очередное масштабное ДТП. Здесь, под Краснодаром, грузовик КамАз на полной скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще восьмерых с различными травмами увезли в больницу.

Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла утром в пятницу, 27 ноября, на дороге в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, около 08:30 водитель микроавтобуса при развороте не пропустил грузовик, который на большой скорости врезался в пассажирский авто с людьми. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...