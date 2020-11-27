В Запорожье предотвратили рейдерский захват на 200 миллионов гривен. Фото. Видео

Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность рейдерской группировки, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на более 200 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В состав группировки входило около 10 человек, среди которых частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей. Злоумышленники планировали завладеть имущественными комплексами нескольких коммерческих структур, в частности агропромышленных предприятий.
Сотрудники спецслужбы задокументировали первое незаконное переоформление имущества на 1 млн гривен. Для осуществления сделки, недвижимость была оформлена на подставное лицо с использованием поддельных документов и печати. Затем нотариус незаконно внес изменения в соответствующие реестры. Сейчас на имущество судом наложен арест.
В СБУ отметили, что участники группировки планировали завладеть тремя большими имущественными комплексами. При проведении нескольких обысков изъяли поддельные печати государственных учреждений, доверенности и паспорта граждан Украины, принадлежности для изготовления поддельных документов.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины четырем активным участникам группировки объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из организаторов скрывается от следствия.
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