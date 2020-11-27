В Николаеве рабочих засыпало землей в траншее. Видео

В Николаеве на пересечении Херсонского шоссе и улицы Космонавтов рабочих засыпало землей в траншее. Одного человека госпитализировали, второго пытаются извлечь из глубокой ямы, пишет местное издание Новости-N.
Засыпанными оказались два человека. Один из них, 18-летний пострадавший, спасен. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей его госпитализировали.
Второй рабочий находится на глубине шести метров. Его частично придавило обвалившейся бетонной плитой. Для спасения пострадавшего необходима спецтехника. К тому же, по информации издания, грунт в траншее продолжает обваливаться.
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