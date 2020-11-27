В Запорожье вандалы повредили мемориальную доску детям, которые стали жертвами Голодомора. Фото

Накануне Дня памяти жертв голодоморов - ежегодного национального памятного дня в Украине, который отмечается в четвертую субботу ноября, в Запорожье повредили мемориальную доску в память о детях, которые погибли в эти года.
Мемориальная доска установлена на доме по адресу ул. Александровская, 7. В этом доме, построенном в XIX веке, с конца 1920-х годов действовал дом младенца. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года - 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет.
В отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции осматривают место происшествия и прилегающей территории, а также проводят другие необходимые следственные действия и готовятся открыть производство.
Память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября. 28 ноября жертв Голодомора вспомнят в церквях. В 16:00 традиционно состоится общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине по традиции будет проходить акция «Зажги свечу», в которой можно принять участие, поставив свечу дома на подоконнике.
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