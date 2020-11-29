Во Львовской области заключенный насмерть заколол своего сокамерника. Фото

РепортерUA 29 Ноя 2020 - 09:52

В Дрогобыче Львовской области в одной из колоний нашли тело 63-летнего осужденного, которого зарезал острым предметом другой арестант. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

«В полицию поступило сообщение о том, что на территории колонии, расположенной в Дрогобыче, умер осужденный. На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб Дрогобычского отдела полиции. На теле погибшего, 63-летнего осужденного, эксперты обнаружили колотые раны на спине», - указанно в сообщении. 

Оказалось, что мужчина был осужден за убийство. К его смерти, по предварительной информации, причастен 55-летний сокамерник, осужденный за аналогичное преступление.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, по которой грозит заключение от семи до пятнадцати лет. Назначены экспертизы, расследование продолжается. 

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...