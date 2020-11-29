Майк Тайсон и Рой Джонс провели бой легенд: опубликовано видео

РепортерUA 29 Ноя 2020 - 09:59

Утром в воскресенье, 29 ноября, состоялся боксерский поединок легенд мирового бокса между Майком Тайсоном и Рой Джонсом. Он проходил в Лос-Анджелесе.

Оба боксера старше 50 лет. Тем не менее, они провели зрелищный 8-ми раундовый поединок. Именно столько было предусмотрено регламентом. На кону стоял специальный пояс WBC Frontline Battle Belt.

Тайсон мощно начал и провел так весь поединок. Он осыпал Джонса градом ударом, а тот ловко уклонялся и контратаковал, попадая по «Железному Майку». 

После гонга судьи-эксперты, которыми были три экс-чемпиона мира, объявили ничью, стороны заключили боксерский мир.

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