Майк Тайсон и Рой Джонс провели бой легенд: опубликовано видео

Утром в воскресенье, 29 ноября, состоялся боксерский поединок легенд мирового бокса между Майком Тайсоном и Рой Джонсом. Он проходил в Лос-Анджелесе.
Оба боксера старше 50 лет. Тем не менее, они провели зрелищный 8-ми раундовый поединок. Именно столько было предусмотрено регламентом. На кону стоял специальный пояс WBC Frontline Battle Belt.
Тайсон мощно начал и провел так весь поединок. Он осыпал Джонса градом ударом, а тот ловко уклонялся и контратаковал, попадая по «Железному Майку».
После гонга судьи-эксперты, которыми были три экс-чемпиона мира, объявили ничью, стороны заключили боксерский мир.
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