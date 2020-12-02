В Украине не будет карантина выходного дня: по всей стране введут «оранжевую зону»

РепортерUA 02 Дек 2020 - 14:12

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

По его словам Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина.

«И на выходные и в будни будут действовать ограничения «оранжевой» зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений», - сказал Шмыгаль.

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