Минздрав сообщил сроки введения жесткого карантина

РепортерUA 04 Дек 2020 - 09:41

Жесткий карантин в Украине введут с первых чисел января. Жесткие ограничения будут введены на три недели. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

«Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жест карантин начиная с первых дней января. продолжительность должна быть в течение трех недель», - заявил министр.

Но сейчас нет необходимости в тотальном карнтине, поэтому его введение отложили до начала следующего года.

«Эпидемиологические показатели позволят нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает», - сказал

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