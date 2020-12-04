Локдауна в этом году не будет. Шмыгаль провел совещание с мэрами

РепортерUA 04 Дек 2020 - 17:56

Городской голова Владимир Буряк принял участие в селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Главной темой обсуждения стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции, реализация мероприятий по борьбе с коронавирусом, карантинные ограничения.

Участники совещания обсудили распространение коронавирусной инфекции, лечение больных, реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусом, перспективы дальнейшего внедрения карантина. С докладом выступил министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время совещания было сообщено, что в декабре в Украине не планируют усиливать карантинные ограничения. Страна продолжит жить в режиме «оранжевой» зоны. В то же время в начале января планируется объявить локдаун на некоторое время. Дату его начала и сроки определят в конце этого года, в зависимости от статистики заболеваемости. О сроках локдауна украинцев обещают проинформировать за неделю до его начала.

Также во время совещания подняли вопрос важности вакцинации от гриппа в условиях эпидемии коронавируса. В частности это позволит уменьшить нагрузку на медицинские учреждения, которая традиционно возрастает в период распространения гриппа.

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