Малыша из Запорожья могут спасти в Израиле: нужно собрать 100 тыс. долларов

РепортерUA 07 Дек 2020 - 16:30

Ребенку из Запорожья Мише Гудко, у которого в июне обнаружили злокачественную опухоль мозга, срочно необходима помощь. Одна из клиник в Израиле готова провести операцию и окончательно удалить новообразование. Но для того, чтобы доставить Мишу в другую страну и оказать помощь необходимо около 100 тыс. долларов. Таких средств у семьи нет.

Мать мальчика Екатерина Гудко рассказывает, что еще весной 2020 года ее сын хорошо себя чувствовал, ходил в детский сад, катался на велосипеде и играл в футбол. Однако, этим летом у Миши диагностировали опухоль головного мозга. Ранее РепортерUA рассказыал об этом и обращался за помощью к читателям.

Опухоль находилась в труднодоступной части головы, где много нервных окончаний. Поэтому достаточно длительное время оперировать ребенка не решались в одной больнице. Сделать операцию взялись в Ужгороде. Вернувшись в Запорожье, семья ждала реабилитацию, но состояние Миши ухудшилось. 

Израильские медики, увидев снимки и заключения, сообщили, что опухоль была удалена не полностью и продолжает расти. Поэтому иностранные врачи готовы оказать помощь. 

Состояние у Михаила стабильно тяжелое, но транспортировать в Израиль его можно. Каждый из вас может помочь ребенку.

Карта папы - Антона Гудко: Приват банк 5168 7453 2191 3284, Монобанк 5375 4141 0496 0686.

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