Кабмин объявил о локдауне в Украине: что закроют

В среду, 9 декабря, Кабмин принял решение об объявлении в Украине локдауна. Он продлится с 8 по 24 января. Об этом объявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.
Во время локдауна будет запрещена работа:
- запрет кафе, ресторанов, баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ
- будут отправлены на каникулы все учебные заведения (детсады будут работать)
- запрет на все массовые мероприятия
- в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать транспорт
- будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.
- профессиональные команды смогут заниматься в залах
- в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01:00
- запрет работы непродовольственных рынков и магазинов
- запрет рождественских ярмарок после 8 января
- государственные и коммунальные учреждения на дистанционную работу и учебу.
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