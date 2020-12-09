Кабмин объявил о локдауне в Украине: что закроют

РепортерUA 09 Дек 2020 - 16:27

В среду, 9 декабря, Кабмин принял решение об объявлении в Украине локдауна. Он продлится с 8 по 24 января. Об этом объявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года. 

Во время локдауна будет запрещена работа:

- запрет кафе, ресторанов, баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ

- будут отправлены на каникулы все учебные заведения (детсады будут работать)

- запрет на все массовые мероприятия

- в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать транспорт

- будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

- профессиональные команды смогут заниматься в залах

- в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01:00

- запрет работы непродовольственных рынков и магазинов

- запрет рождественских ярмарок после 8 января

- государственные и коммунальные учреждения на дистанционную работу и учебу.

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