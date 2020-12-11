В Хортицком районе Запорожья 13-летний парень покончил с собой. Видео

В Хортицком районе Запорожья 13-летний подросток выпрыгнул из окна и погиб. Трагедия произошла 9 декабря.
Как сообщили в пресс-службе полиции, на улице Калнышевского под окнами многоэтажки обнаружен труп парня в возрасте около 10 - 15 лет. На место происшествия выехало руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа отделения полиции и сотрудники ювенальной превенции.
Личность погибшего установлена. Им оказался житель этого дома, подросток 2007 года рождения. Сотрудники полиции установили, что парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры на 10 этаже. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2, ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «самоубийство».