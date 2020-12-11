В Запорожье на взятке задержали заместителя начальника отдела государственной исполнительной службы. Фото

В Запорожье полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя начальника отдела государственной исполнительной службы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 11 декабря правоохранители разоблачили «схему» противоправного вымогательства и получения средств с граждан.
Заместитель начальника одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Запорожье требовал 16 тыс. гривен за снятие ареста с имущества и выдачу подтверждающей справки физическому лицу. Служащего задержали на рабочем месте. Средства изъяли в ходе проведения следственных действий.
Работника исполнительной службы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование уголовного производства проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
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