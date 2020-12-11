Ушел из жизни звезда «Пятого элемента» Томми Листер

В Калифорнии обнаружили тело 62-летнего актера Томми Листера. Об этом сообщило интернет-издание TMZ.
Как стало известно, 5 и 6 декабря Листер должен был появиться на съемках нового проекта, но отменил работу из-за плохого самочувствия. Когда актер перестал отвечать на звонки менеджеров, его квартиру в Лос-Анджелесе навестили правоохранители, которые и обнаружили тело.
Причины смерти Листера пока не называют. При этом полицейские подчеркнули, что следов насилия ни в квартире, ни на теле актера не обнаружили.
Представительница артиста Синди Кован рассказала журналу People, что незадолго до трагедии он жаловался на плохое самочувствие и называл симптомы COVID-19.
Справка. Томми Листер родился 24 июня 1958 года. После рождения актер ослеп на один глаз из-за патологии сетчатки. Эту особенность он сумел использовать в своей карьере, перевоплощаясь в доблестных героев или злодеев.
В 1982 году Листер стал чемпионом США по толканию ядра во втором дивизионе. Также он несколько лет занимался рестлингом.
В богатой фильмографии актера практически нет знаковых главных ролей, но его лицо хорошо знакомо зрителям по таким картинам как «Полицейский из Беверли Хиллз 2», «Универсальный солдат», «Пятница», «Пятый элемент», «Никки Дьявол-младший», «Темный рыцарь».
Также он снимался в видеоклипах Майкла Джексона, Ice Cube, 50 Cent, Chamillionaire, Iggy Azalea и Akon.
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