Депутаты так и не избрали главу Запорожского облсовета: объявлен технический перерыв до вторника. Видео

В Запорожском областном совете состоялось тайное голосование за председателя, в котором приняли участие 43 депутата из 84-х избранных в состав совета. Провести подсчет голосов и озвучить результаты так и не удалось. Представители некоторых политсил заявили, что в бюллетенях напротив фамилии одного из кандидатов ставили цифры и это может свидетельствовать о фальсификации.
В результате в облсовет вызвали полицию, подано соответствующее заявление. После процедуры тайного голосования за главу облсовета к трибуне вышла председатель счетной комиссии Маргарита Трипольская от «Слуги народа», которая, в свою очередь, успела сообщить о порче бюллетеней депутатами от «ОПЗЖ».
Часть депутатов, зато осталась в сессионном зале. В ОПЗЖ инициировали пересчет бюллетеней. После чего они вроде будут опечатаны и переданы на хранение работникам облсовета.
Отметим, голосование проводилось за двухкандидатов - Виталия Боговина («Слуга народа») и Геннадия Шевченко («Єднання»).
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