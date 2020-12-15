Протестующие в столице зажгли файеры под Офисом президента. Фото

В Киеве протестующие, которые устроили акцию под Верховной радой, пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые файеры. Об этом сообщает РБК-Украина.
Учасники протеста потом направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и обещают установить там палатки.
Отметим, протест начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
В связи с массовыми акциями протеста Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.
Отметим, почти каждую неделю протестуют представители бизнеса, которые организовались в движение SaveФОП, по всей Украине.
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