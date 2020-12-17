Продолжение первой сессии Запорожского облсовета: заседание снова не состоялось из-за отсутствия кворума. Видео

Сегодня, 17 декабря запланировано продолжение первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва. Напомним, 15 декабря, из-за отсутствия кворума заседание решили перенести.
Вечером стало известно, что депутаты избрали главу областного совета. За кандидатуру Виталия Боговина проголосовали 43 депутата.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:05. Глава областного совета Виталий Боговин занял место в президиуме и объявляет о регистрации депутатов.
11:06. В зале 34 депутата из 84. Объявляет повторную регистрацию. В зале - 35 депутатов.
Виталий Боговин сообщает о том, что несколько депутатов заболели коронавирусом и не могут присутствовать. Объявляет о переносе заседания на 24 декабря на 11:00.
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