Рада утвердила штрафы за ношение масок на подбородке

РепортерUA 17 Дек 2020 - 11:41

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3890, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат во время заседания 17 декабря. Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3 400 до 5 100 грн.

За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.

В принятом законопроекте сказано, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте. 

Согласно закону, нарушением будет считаться:

- допуск лиц без надетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;

- отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;

- предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

Речь идет о таком реагировании:

- устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты;

- прекращение обслуживания;

- вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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