Рада утвердила штрафы за ношение масок на подбородке

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3890, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат во время заседания 17 декабря. Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.
Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, - будут наказывать штрафом от 3 400 до 5 100 грн.
За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты - штраф от 3 400 до 5 100 грн.
В принятом законопроекте сказано, что речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.
Согласно закону, нарушением будет считаться:
- допуск лиц без надетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;
- отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;
- предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.
Речь идет о таком реагировании:
- устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты;
- прекращение обслуживания;
- вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.
Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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