Путин заявил о наращивании поддержки Донбасса

В ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 17 декабря, журналисты издания Дон 24 из Ростова-на-Дону задали вопрос о ситуации на Донбассе и развитии отношений с Украиной.
Относительно отношений с Украиной Путин заявил, что они зависят от украинских властей.
«Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта в Донбассе и налаживания отношений с Россией. Но ничего не выходит. Они когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает.
Ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять минские соглашения. Я хочу обратить внимание на то, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне соглашения, к Донбассу», - сообщает Путин.
О Донбассе президент РФ отметил, что Россия продолжит поддерживать регион, и даже больше – поддержка будет нарастать, в особенности в налаживании производства, социальных вопросам, вопросах инфраструктурного характера.
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