В МОЗ представили план вакцинации от коронавируса

Вакцинация украинцев от коронавируса будет осуществляться в три этапа, сообщил в четверг, 17 декабря, глава Минздрава Максим Степанов. Все это будет прописано в национальном плане вакцинации.
На первом этапе планируют привить не более 10% от общего количества населения или не менее 700 000 населения.
«Мы рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее - уже в феврале, чтобы мы начали вакцинацию с медицинских работников», - пояснил министр.
На втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет, включая тех, кто относится к лицам медицинского риска. Те, которые имеют сопутствующие заболевания.
Это работники учреждений образования, дошкольных, школьных и высших учебных заведений, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию и ВСУ.
На третьем этапе будут вакцинировать остальных граждан - в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезни.
Вакцинацию планируют проводить на базе существующих кабинетов прививки, которых в Украине 11 346. Также будут созданы мобильные бригады по иммунизации во всех регионах Украины, которые будут иметь необходимую технику для перевозки вакцин. С их помощью рассчитывают прививать до 190 тысяч человек в неделю.
Также вакцинация будет осуществляться через сеть семейных врачей.
На данный момент Минздрав прорабатывает логистику транспортировки вакцины. Некоторые из них требуют специальных холодильников для транспортировки при температуре -70 ° C.
«Расчетная возможность - это то, что мы теоретически можем делать, это 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все. И это рассчитано по количеству времени, которое необходимо на проведение прививки», - заявил Степанов.
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