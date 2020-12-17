Депутаты Запорожского облсовета заявили о создании новой фракции

РепортерUA 17 Дек 2020 - 14:58

Сегодня, 17 декабря, должна была продолжиться первая сессия Запорожского областного совета. Но во время регистрации в зале зарегистрировались всего 35 депутатов, сообщает корреспондент РепортерUA.

Новоизбранный глава областного совета Виталий Боговин заявил, что часть депутатов заболели коронавирусом и поэтому не смогли присутствовать в зале. Было объявлено о переносе заседания на 24 декабря из-за отсутствия кворума.

После того, как сессию объявили закрытой в сессионном зале с заявлением выступил глава фракции «Слуга народа» в областном совете Сергей Селевич. Он заявил о выходе из фракции. Помимо него, данное решение приняли еще три депутата: Юрий Капустянский, Роман Терехов и Виталий Толочек.

Также Сергей Селевич заявил, что они создают свою «Зе!фракцию», о чем уже подали документы в аппарат облсовета.

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