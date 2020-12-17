Раде рекомендуют начать штрафовать и сажать в тюрьму за подделку тестов на коронавирус

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендует Верховной Раде Украины принять законопроект, речь в котором идет об ответственности за подделку медицинской продукции. В том числе речь идет и о поддельных тестах на коронавирус. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Как стало известно, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект № 4491, который разработан с целью защитить граждан Украины от поддельной медицинской продукции, к которой относятся и тесты на коронавирус. В документе есть определение того, что именно относится к фальсифицированной медицинской продукции.
«Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении за основу», - заявили в сообщении.
Контрабанду поддельных медицинских товаров, а также их хранение с целью сбыта предлагается наказывать не только лишением свободы от 5 до 8 лет, но и штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 - 170 тысяч гривен). В случае повторного подобного нарушения или предварительного сговора, наказание предлагается ужесточить - от 8 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В случае организованной банды преступников - от 10 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что подделка результатов ПЦР-тестов является уголовным преступлением. Тех, кто занимается подобными вещами, лишат лицензии.
«Фиктивная справка о ПЦР-тесте - это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. И понятно, что по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории будут проводиться действия», - сказал он.
В связи с этим Степанов попросил украинцев сообщать Минздрав о фактах подделки справок. Отдельно он обратился к гражданам, которые подумывают заказать себе такой документ.
«Во-первых, когда вы покупаете такую справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья. Кроме того, если вы возьмете такую справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, или будут выявлены другие обстоятельства, о том, как вы получили эту справку, это может просто вызвать у вас большие проблемы за рубежом. Там иногда, в отличие от нас, они достаточно строго относятся к исполнению законов», - сообщил он.
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