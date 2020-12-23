Глава Запорожского областного совета заявил о сложении полномочий

РепортерUA 23 Дек 2020 - 22:59

Сегодня, 23 декабря, на сессии Запорожского областного совета избранный ранее председатель облсовета Виталий Боговин заявил о сложении полномочий.

«На основании части 5 Закона Украины «О местном самоуправлении Украины» сообщаю о сложении полномочий главы областного совета. Прошу прекратить мои полномочия и уволить меня с занимаемой должности в день принятия советом соответствующего решения. Прошу с пониманием и уважением отнестись к моему решению», - заявил Виталий Боговин.

Депутаты поддержали решение, за - 45 голосов. Ведение сессии передали первому заместителю главы областного совета Людмиле Любим. 

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