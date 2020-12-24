Майя Санду вступила в должность президента Молдовы

РепортерUA, фото newsmaker 24 Дек 2020 - 11:55

Сегодня, 24 декабря 2020 года, Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы. Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики в Кишиневе. Об этом сообщает местное издание newsmaker.

Сообщается, что церемония проходила с учетом карантинных мер безопасности. За каждым приглашенным было закреплено место, которое он не должен был покидать до конца мероприятия. Также перед входом в здание был дезинфицирующий коврик.

В зале присутствовали послы, депутаты парламента, судьи конституционного суда, а также представители религиозных конфессий. Также сообщается, что возле Дворца собрались люди, но это не протест, - они пришли поприветствовать Санду.

«Уважаемые граждане, с сегодняшнего мы начинаем новый путь. Эта победа на выборах - не моя, а ваша, потому что никогда в такой стране с такими проблемами, как Молдова, такой человек как я не стал бы президентом. Я дочь этой земли», - заявила Санду на церемонии принятия присяги.

Она также добавила, что нуждается в поддержке всех граждан, чтобы «навести порядок и построить одну страну для всех».

«На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс людей на благосостояние», - подчеркнула она.

Санду заявила, что будет действовать в интересах всех граждан. Она также произнесла несколько фраз на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

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