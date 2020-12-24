Фоторепортаж: Владимир Зеленский принял участие в запуске движения транспорта на запорожских мостах

Сегодня, 24 декабря, в Запорожье состоялось знаковое событие - запущено движение транспорта на мостовых переходах через реку Днепр. В торжественном событии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Запорожье.
Запорожские мосты - один из важнейших инфраструктурных объектов нашей страны, который входит в перечень Национальной программы «Большое строительство».
Работы по возобновлению строительства запорожских мостов были начаты в апреле 2020 года. И после возобновления строительных работ удалось запустить движение транспорта.
Сейчас реализован первый этап строительства первой очереди: открытие движения транспорта по верховой части мостовых сооружений на ocтpов Хортица.
Владимир Зеленский отметил, что благодаря круглосуточной работе, завершится строительство запорожских мостов в 2021 году. По словам президента, это станет настоящим подарком на 30-ю годовщину независимости Украины.
«Мы рады, что программа «Большое строительство» продолжается. Сегодня исторический момент. Мы уже построили 100 мостов, запорожский - главный и самый большой. Сегодня открываем первую часть этого моста. Прошло много лет, прежде чем его построили. Благодаря нашему подрядчику сейчас мы открываем движение транспорта. Другая часть построится в 2021 году. У нас есть такая возможность. И это станет хорошим подарком на 30-летие Независимости Украины, - отметил Владимир Зеленский.
Первые машины по мосту проехали с Хортицкого района на остров Хортица.
Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Согласно проекту, построить мосты планировалось за 4 года. Но строительные работы на мостах возможно завершить уже через два года.
Справка РепортерUA
Движение по мосту Преображенского через реку Старый Днепр изменено. Транспортный поток будет двигаться со стороны острова Хортицы обеими полосами старого моста в направлении «Бабурки» (жилого массива в Хортицком районе). А новой частью моста поток автомобилей будет двигаться в обратном направлении.
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