В Запорожье неизвестные выбросили в мусорный бак несколько коробок с летучими мышами. Видео

РепортерUA 29 Дек 2020 - 09:59

В Космическом микрорайоне неизвестные выбросили в мусорный бак несколько коробок с живыми летучими мышами. Все они являются краснокнижными животными. Неожиданную находку обнаружила жительница Запорожья и обратилась за помощью к зоозащитнице Олесе Кулик.  

Олеся предполагает, что во время ремонта были обнаружены летучие мыши и от незнания, что с ними делать и куда их пережать, просто выбросили их в мусорный бак.

Всего, была спасена 681 летучая мышь. Вскоре они отправятся в «Центр Рукокрылых»  г. Харьков. Там они перезимуют, а весной их выпустят.

«Спасибо Ирине, которая с сыном дежурила у бака несколько часов, нашла нас, защищала мышей и не давала никому подходить к баку. Спасибо Марине и Дарине, которые непосредственно занимались «добычей» мышек, срочным поиском коробок, параллельно консультируя проходящих мимо взрослых и помогающих детей, как себя вести с мышками, кто они и как важны на планете. Спасибо огромное Анне и её мужу, которые привезла мне сухие полотенца. Спасибо одному важному Другу Стаи (обойдемся без имен), который оплатил все перевозки, хотя это вышло далеко не дешево. Спасибо Татьяне за предложенный корм для мышек!», — пишет Олеся.

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