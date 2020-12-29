Президент отстранил главу КСУ на два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.
«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», - отметил Зеленский.
Указывается, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности Генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные Президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает Президент.
«Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено», - отметил он.
Отмечается, что по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.
«Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность Президент Украины может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца», - заявил Вениславский.
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