Запорожцы провели новогодний карнавал на САПах и байдарках. Видео

Замерзнуть не успеете, а вот праздничное настроение гарантировано. С таким призывом в Запорожье в одном из клубов собирали друзей, единомышленников в настоящий карнавал на воде.
Необычное шоу организовали вблизи острова Байда. На базе клуба «Байдарка» проводится множество различных оригинальных по своей сути соревнований. И на этот раз они снова смогли удивить.
Менеджер клуба Александр Кирилаш, рассказал, что подобный карнавал на воде устраивают не впервые и этот год не стал исключением.
– Мы собрались, чтобы проводить год неким карнавалом на воде, на САПах, каяках, байдарках. Это, по сути, мало отличается от привычного нам из детства хоровода. Вот такой дружной клубной компанией со всеми желающими, которые смогли к нам могли присоединиться прощаемся с 2020-м. Во-первых, это новогоднее настроение, мы стараемся в эти времена максимально поддерживать свой дух, своих друзей, сплочаясь в одну большую команду. Проводим этот год в надежде, что следующий будет намного лучше.
Хороводы на САПах и байдарках водили вокруг елки, для которой смастерили целый постамент. Строительным материалом послужили САП-доски. Ни один холод не помешал и никак не отразился на праздничном настроении участников мероприятия. К тому же пейзажи вокруг завораживают. Видимо именно поэтому организаторы говорят, что снега в Запорожье может и нет, но есть замечательная река Днепр, которая не замерзает даже в самый лютый мороз и этой привилегией необходимо пользоваться.
– Вот поэтому мы и решили именно так отпраздновать Новый год. Проводим не впервые, - говорит тренер-инструктор Сергей Хвостенко. Приобщаем все больше людей, однако многих мы не смогли пригласить, по объективным причинам, в мире бушует COVID-19. А вообще это очень массовое мероприятие, которое с каждым годом объединяет все больше и больше людей. Это весело, классно и я считаю, что у нас в городе Запорожье надо делать больше таких вот «экшенов»».
Действительно подобные хороводы вокруг елки на воде проводят далеко не первый раз, но каждый раз подобный заплыв характеризуется своеобразной изюминкой. Так и на этот раз каждый из участников карнавала пытался как можно более оригинальное подойти к проводам старого года.
Елена Назаренко, учасница «Карнавала на воде»:
– Я уже три года катаюсь на SUP в клубе «Байдарка». Ребята круглый год проводят разные мероприятия на воде, но я раньше не решилась кататься зимой. На этот раз все-таки рискнула, и не пожалела! Карнавал на воде подарил массу положительных эмоций! Почему была в костюме Деда Мороза - он оказался единственным, под который поместились теплая куртка, штаны и спасательный жилет.
А завершили карнавал праздничным погружением в воду. Получив достаточно количество праздничного настроения участники мероприятия готовятся встречать новый 2021. Уже в конце января любители САПов каякинга выйдут на воду, открыв сезон всеукраинскими соревнованиями Bayda Ice Challenge.
Как это было, смотрите в видеорепортаже РепортерUA.