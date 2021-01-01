В новогоднем поздравлении президент напомнил о строительстве запорожских мостов. Видео

РепортерUA 01 Янв 2021 - 10:56

В новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского прозвучали слова о запорожских мостах. Также президент напомнил о других достижениях  и трудностях страны за последний год.

Он говорил, что нет ничего невозможного, в том числе и достроить мосты, которые стояли более 15 лет.

«Что можно снести «памятник коррупции», установленный еще в 2004-м году, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой Украины в новый мост в Запорожье. А по всей Украины построить 150 мостов», - отметил Владимир Зеленский.

О мостах на 5:17:

Напомним, что 24 декабря в Запорожье состоялось знаковое событие - запущено движение транспорта на мостовых переходах через реку Днепр.

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