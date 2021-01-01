Владимир Зеленский записал отдельное поздравление с Новым годом для запорожцев

РепортерUA, видео ЗОГА 01 Янв 2021 - 11:12

Владимир Зеленский записал отдельные поздравления с Новым годом для каждого региона Украины, в том числе и для запорожцев. Видео опубликовал Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

«Любимое Запорожье, я искренне поздравляю всех вас с Новым 2021-м годом и со всеми праздниками. Пусть в новом году будут согласие, достаток и, конечно, мир. Желаю вам успешно преодолевать пороги на пути к вашим мечтам, чтобы даже в самые сложные времена в вашей душе всегда оставался островок смелости, островок силы, ваша личная Хортица», - пожелал запорожцам президент.

Видео поздравления:

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