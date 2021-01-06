В Европе одобрили вакцину от коронавируса Moderna

Европейский регулятор вслед за Израилем, одобрил вакцину американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза. Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора от 6 января.
«EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины COVID-19 Moderna для профилактики заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, у людей в возрасте от 18 лет. Это вторая вакцина от COVID-19, рекомендованная EMA для продажи», — отмечается в сообщении.
Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать формальное условное разрешение на ее использование.
Отметим, что в США «Модерну» разрешили для использования еще три недели назад. Накануне стало известно, что по данным американской компании Moderna, ее новая вакцина, защищающая от Covid-19, эффективная почти на 95%.
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