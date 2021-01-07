В запорожском храме прошла Рождественская литургия. Видео

Сегодня, 7 января, в Свято-Андреевском кафедральном соборе прошла праздничная Рождественская литургия. В храме собрались прихожане всех возрастов, среди них как дети, так и люди преклонного возраста.
В связи с карантинными ограничениями, связанными с коронавирусом, все посетители храма находились взащитных масках.
Во время богослужения митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука благословил всех и поздравил со светлым праздником Рождества Христова:
«С Рождеством Христовым! Бог стал человеком не для того, чтобы решить наши политические, экономические или социальные проблемы. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь и «жизнь с избытком». При этом Христос не требует от нас ничего взамен, кроме одного – чистоты наших сердец. Это единственный подарок, который Он ждет от нас в День Своего рождения. Бог хочет, чтобы мы вспомнили сегодня свою потерянную детскую способность радоваться и благодарить, прощать и удивляться, смотреть на все чистыми глазами души. Господь ждет от нас той же любви, которой и Он любит нас. Он хочет, чтобы мы научились жить Его жизнью, исполненной жертвенности, прощения, милосердия и сострадания. В то же самое время мир хочет, чтобы мы жили «как все». Но так живет послушное стадо антихриста, которое он ведет на заклание. А христианин – это не тот, кто живет как все, а тот, кто живет по заповедям Божиим, ни на кого не оглядываясь. Христианин — это человек, для которого важно то, каким его видит Бог, а не то, что о нем думают люди. Рождественская звезда восходит над Вифлеемом наших душ, и теперь только от нас зависит найдут ли волхвы наших чувств дорогу к яслям Христа, смогут ли пастухи наших мыслей преклонить перед Богомладенцем свои колени.
В этот светлый день я хочу пожелать всем вам, чтобы сердце каждого из вас стало тем местом, где родится предвечный Бог, который с нами есть и будет!» - обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Как проходила литургия, смотрите в видеоролике РепортерUA: