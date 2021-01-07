В Запорожье на грузовом судне произошел пожар: механика госпитализировали с ожогами. Фото

В Запорожье, в южной части острова Хортица, сегодня произошел пожар на грузовом судне. Полицейские и работники ГСЧС на служебном катере прибыли на помощь, а пострадавшего механика с ожогами доставили в местную больницу.
Как сообщии в прес с-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 7 января около 2:50 сотрудники отделения полиции в речном порту «Запорожье» получили сообщение, что в акватории реки Днепр возле южной части острова Хортица на борту грузового судна произошел пожар.
Работники полиции совместно со специалистами Государственной службы чрезвычайных ситуаций на служебном катере немедленно выехали на место происшествия. Предварительно установлено, что на борту пустого грузового судна «DAISY» сообщением «Днепр - Херсон» в помещении каюты произошло замыкание электропроводки, что привело к пожару.
В это время на борту судна находился капитан и механик, 1986 года рождения. Последний получил ожоги лица и конечностей второй степени. Прибыв на место, специалисты ГСЧС локализовали пожар, после чего работники водной полиции эвакуировали пострадавших и доставили в местную больницу. По данному факту проводится проверка.
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