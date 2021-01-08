В Украине вступил в силу 17-дневный локдаун: подробности

Сегодня, 8 января в Украине вводятся дополнительные ограничения. Локдаун из-за коронавируса будет действовать на протяжении 17 дней. Он затронет сферу торговли и услуг, также новые запреты касаются работы кафе и ресторанов, проведения массовых и развлекательных мероприятий.
Открытые заведения
В период 8-го до 25 января при соблюдении необходимых противоэпидемических норм разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых не менее 60% площади занимают следующие товары.
- продукты питания;
- средства гигиены, медицинские товары и лекарства;
- бытовая химия;
- ветпрепараты, корма для животных;
- средства связи;
- семена и средства для защиты растений;
- пресса.
Торговля товарами других категорий может осуществляться только в режиме адресной доставки.
Общественный транспорт продолжит работать в режиме ограничений «оранжевой»зоны. Количество пассажиров в салоне транспортного средства не должно превышать количество мест для сидения. Обязательно использование масок.
Не будет ограничиваться автомобильное, автобусное, железнодорожное, авиационное сообщение внутри страны и международные рейсы.
Заведениям общепита во время усиленного карантина запрещено принимать посетителей. Кафе, закусочные, рестораны, бары, столовые могут принимать заказы на доставку или обслуживать клиентов в формате на вынос.
С 8-го до 25 января ограничивается деятельность заведений, предоставляющих услуги по уходу. Парикмахерским, салонам красоты разрешается обслуживать клиентов только по предварительной записи, без ожидания внутри помещения.
Гостиничные комплексы продолжат работать во время жесткого карантина, но с ограничениями. В частности, запрещается посещение спортзалов, бассейнов на территории отелей. Зоны общепита будут работать во время завтрака - с 06:00 до 11:00, в другие часы возможно только питание по заказу в номер.
С 8 по 25 января разрешается деятельность горнолыжных курортов. Однако заведения общепита на их территории должны быть закрыты, а также запрещена продажа алкогольных напитков.
По обычном графику будут работать финансовые учреждения, операторы почтовой связи, аптеки.
Разрешается обслуживание клиентов на станциях техобслуживания и ремонта автотранспорта, работа заправочных комплексов (без зон питания).
Также разрешена деятельность заведений медицинской и ветеринарной практики.
Закрытые заведения
- ТРЦ, непродовольственные рынки, магазины бытовой техники, мебели, одежды, стройматериалов;
- заведения образования, кроме дошкольных;
- спортзалы, бассейны, фитнес-клубы;
- кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры;
- ночные клубы, дискотеки;
- объекты сферы бытового обслуживания.
Кроме того, с 8-го по 24 января включительно запрещено проведение всех массовых мероприятий, рождественских ярмарок, не будут работать зоны развлечений возле елок.
Также государственные и коммунальные предприятия перейдут на дистанционный режим работы.
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