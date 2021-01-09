В первый день локдауна по дороге в Буковель образовалась километровая пробка. Фото

РепортерUA 09 Янв 2021 - 10:54

В пятницу, 8 января, в первый день локдауна, по дороге в Буковель в Ивано-Франковской область машины стояли в километровой пробке. Об этом написал журналист Ярослав Иваночко на своей странице в Facebook.

«Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель», - написал журналист.

Напомним, в пятницу, 8 января, в Украине начали действовать правила жесткого карантина, которые продлятся до 24 января. 

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