В первый день локдауна по дороге в Буковель образовалась километровая пробка. Фото

В пятницу, 8 января, в первый день локдауна, по дороге в Буковель в Ивано-Франковской область машины стояли в километровой пробке. Об этом написал журналист Ярослав Иваночко на своей странице в Facebook.
«Первый день локдауна. Хорошо, что горнолыжным курортам разрешили работать, можно постоять в многокилометровой очереди на Буковель», - написал журналист.
Напомним, в пятницу, 8 января, в Украине начали действовать правила жесткого карантина, которые продлятся до 24 января.
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