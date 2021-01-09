В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находились 62 человека. Видео

РепортерUA, видео Youtube 09 Янв 2021 - 14:56

Пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту потерпел крушение вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в интервью Detik.

По словам официальных лиц, самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь на пути в Понтианак в провинции Западный Калимантан.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24.com сообщил, что самолет потерял высоту более 3000 м менее чем за минуту.

В министерстве транспорта заявили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Местный перевозчик Sriwijaya Air заявил, что все еще собирает информацию о полете.

Согласно регистрационным данным, это 27-летний Боинг 737-500.

Самолет не является моделью 737 Max, потерпевшей крушение в двух крупных авариях за последние годы.

Как сообщает CNN Indonesia, жители острова Ланканг утверждают, что дважды слышали взрыв и нашли несколько предметов в море, в том числе части фюзеляжа.

По словам представителя поисково-спасательного агентства Басарнаса, спасатели, которые искали индонезийский самолет, обнаружили предполагаемые обломки в водах к северу от города. Агус Харионо сообщил Reuters, что не было подтверждено, что обломки принадлежали рейсу Sriwijaya Air SJ182.

На борту самолета находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей, сообщил сотрудник национального поисково-спасательного агентства Басарнаса. По данным местных СМИ, на борту было 6 членов экипажа.

Позже власти Индонезии подтвердили, что самолет потерпел крушение.

«Да, недалеко от острова Мале», - сказал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в интервью порталу Detik на вопрос, подтверждено ли, что пропавший самолет потерпел крушение.

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