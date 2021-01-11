Испанию парализовали рекордные снегопады. Фото. Видео

РепортерUA 11 Янв 2021 - 19:30

Испания в начале года столкнулась с штормом «Филомена», который стал самым сильным в стране за последние 50 лет. От непогоды пострадали сразу несколько регионов страны, в том числе и столица Мадрид. Погибли по меньшей мере четыре человека, передает издание El Pais.

Аэропорт Мадрид-Барахас закрыт, отменены все поезда, направлявшиеся в столицу, несколько автотрасс перекрыто. По прогнозу синоптиков, в Мадриде высота снежного покрова в ближайшие сутки достигнет 20 сантиметров.

Два человека замерзли насмерть в городе Сарсалехо, к северо-западу от Мадрида, и в восточном городе Калатаюд в провинции Сарагоса. Еще два человека, ехавших в машине, стали жертвами затоплений недалеко от Малаги на юге страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал жителей оставаться дома и придерживаться инструкций экстренных служб. В свою очередь король Фелипе и королева Летиция призвали подданных проявлять осторожность.

На центральной площади Пуэрта-дель-Соль тем временем собрались желающие полюбоваться заснеженным Мадридом. По случаю снегопада жители Мадрида достали лыжи.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что стало максимальным показателем с 1971 года.

«Необходимо отложить любые перемещения, которых можно избежать, из соображений безопасности, и чтобы не прерывать работу дорожных служб... Сейчас самое главное - обеспечить функционирование базовых сервисов и критической инфраструктуры», - заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Тем временем температура воздуха начала снижаться. Ожидается, что в отдельных районах 12 января может быть до -13 градусов по Цельсию.

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