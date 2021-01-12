В Екатеринбурге на пожаре погибли восемь человек, в том числе ребенок. Фото

В ночь с 11 на 12 января в российском Екатеринбурге загорелась девятиэтажка. Спасатели эвакуировали 90 жильцов дома, восемь человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости.
В девятиэтажке на улице Рассветной загорелась квартира на втором этаже. По словам жильцов дома, в ней проживала неблагополучная семья. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили.
Из дома спасатели эвакуировали 90 человек, из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. Семь взрослых и один ребенок погибли, их обнаружили на втором, пятом и девятом этажах.
Местные СМИ сообщали, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях - она писала в Твиттере, что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных и выложила селфи.
Позднее власти сообщили, что спасти женщину не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью, отравившись угарным газом.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Известно, что очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы этой квартиры пользовались горелками, также найдено много окурков.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.